Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Mücadele azmiyle üstat Necip Fazıl, davamızın abide isimlerinden biriydi, kitlelere yol gösterdi. Hakkı ve hakikati savunmaktan asla geri durmadı.

Necip Fazıl'ın şiirleri medeniyetinize düşülmüş birer dipnot niteliğindedir. Merhum üstad Sultanahmet'te su terazisinde konuşma yapıyor, eliyle Ayasofya'yı göstererek 'Ayasofya bir gün açılacak, bir gün açılacak' diyordu. Allah'a hamdolsun üstad ufku böyle açık bir insandı, oradan o şekilde haykırırken takdim etmek bize nasip oldu, açmak da bu fakire nasip oldu.



Necip Fazıl, siyasi ve tarihi konulara dair yazdığı eserleriyle yaşadığı dönemi belirlemiş bir isimdir.

Necip Fazıl, fikirletiyle kendisinden sonraki nesilleri peşinden sürükleyen bir aksiyon adamı olmuştur. Üstadın yaktığı bu meşale, bize yön göstermeye devam edecektir. Mevla gençlerimiz başta olmak üzere bizleri ve milletimizin her bir ferdini bu yolda sabit kadem eylesin diyorum.



Dün gece aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ülkesine ve milletine sevdalı bir sanatçıydı."