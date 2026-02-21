Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçilerle iftar programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Çiftçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin kalkınmasına verdiğiniz destekten dolayı Allah hepinizden razı olsun, yokluğunu göstermesin. 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanını korumak için en önde yer alan yine benim çiftçi kardeşimdi. 'Hasta adam' dedikleri bu milletin yeniden tarih sahnesine çıkmasına çiftçilerimiz omuz verdi.

Çiftçimiz bize ne kadar destek olduysa biz de onlara destek olduk. Hükümetlerimiz üreticilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam tam 939 milyar lira. 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz. Türkiye, tarımsal hasılatı Avrupa'da birinci sıradadır. Tarımda son 23 yılda 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Tohumda ilk 10 ülkeden biriyiz. Türkiye tarım sektöründe nice rekorlara imza atacak.

Türkiye'de tarım bitmedi, hiçbir zaman bitmeyecek. Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçekleri değil, uluslararası kuruluşlar da yalanlıyor. Bu ülkenin kaptan köşkünde Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece millete parmak sallayan kibir abidelerinin hevesleri kursaklarında kalmaya devam edecek.