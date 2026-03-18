Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitim ailesi ile iftar programında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne vurgu yaparak, “Çanakkale'nin vatan topraklarının şahit olduğu en büyük kahramanlarındandır. Kahramanlıkları tarihe sığmayan ordumuzun tüm şehitlerini rahmetle yad ediyorum” dedi.



“Çanakkale dünya durdukça tüm milletinin özgürlük tutkusunun en parlak nişanesi olacaktır” diyen Erdoğan, “Anadolu, her ailesinden şehit veren mübarek toprakların adıdır. Cennet vatanımızın her toprağı Çanakkale'dir. Çanakkale Türk milletinin varoluş mücadelesi, epik bir kahramanlık hikayesidir. Zaferler silsilesinin altın halkalarından biridir. Dost düşman bilir ki Çanakkale geçilmez. Son nefesimize kadar Çanakkale ruhuna sahip çıkacak, bu toprakları bize vatan eyleyenlerin fedakarlıklarını asla unutmayacağız” ifadeleri kullandı.

“ÖĞRETMENİMİZE KARŞI ŞİDDETE TOLERANSIMIZ YOK”

Erdoğan, konuşmasında Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak kaldıracın zamanın ruhunu yakalamış bir eğitim sistemi olduğunu vurguladı. “Eğitimde son 23 yılda ciddi mesafe aldık. 821 binden fazla öğretmenimizin atamasını yaparak eğitim ordumuzun gücüne güç kattık” dedi.

Türkiye'nin son 23 yılda eğitimde aldığı mesafenin lokomotifinin öğretmenler olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Öğretmene yönelik en ufak şiddeti ve saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Fatma Nur Çelik öğretmenimizin maruz kaldığı gibi menfur şiddet olaylarını lanetlediğimizi, bunların kökünün kazınması gerektiğini vurguluyorum” dedi.



“Çocuklarımızı, gençlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize karşı şiddete toleransımız yoktur, olamaz ve asla olmayacaktır” diyen Erdoğan, “Şunu herkes bilmeli ve anlamalıdır; öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir. Öğretmene kalkan el, bu milletin istiklaline vurulmuş bir hançerdir. Kültürümüzde anne ve babadan sonra eli öpülesi kişi öğretmenlerdir. Öğretmenlerimizin görevlerini güven ve huzur içinde yerine getirmeleri için devletin üzerine ne düşüyorsa yapmakta tereddüt etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.