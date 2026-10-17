Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.



Konuşmasında Erdoğan, 2026 yılı bitmeden sağlıkta 38 bin hekim dışı personel alınacağı duyurdu.

Açıklamalarında Erdoğan, Türkiye 'nin sağlık altyapısını adeta yeniden inşa ettiklerini vurgulayarak, “Hastaların hastanelerde rehin alındığı kötü günler yaşadık. Parası olmayanın sağlık hizmeti alamadığı, reçetede yazılan ilaçlara erişilemediği, memurun işçinin ayrı hastaneye gittiği dönemlerimiz oldu. Attığımız adımlarla sağlıktaki tabloyu 24 yılda tersine çevirdik” dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Sağlıkta köklü bir tarihin temsilcisiyiz. Tabiplik, tarihimizde asla sıradan bir meslek olarak görülmedi. 13. asırdan itibaren bu alanda kendimizi gösterdik. İstanbul Tıp Fakültesi de bize ecdadın emanetidir. Osmanlının bize emanet ettiği kurumlardan biridir. Başarılarla dolu 2 asırlık geçmişiyle İstanbul Tıp Fakültemizin daha nice asırlar milletimize şifa dağıtacağına inanıyorum. Bizim devlet geleneğimizde devamlılık esastır. Kurumlar devletle birlikte milletin de kurumlarıdır.



Çapa Dahiliye Hastanesi, 44 bin metrekare alana inşa edildi. Hastanemizde 39'u yoğun bakım olmak üzere 186 yatak bulunuyor. Ayrıca 56 poliklinik, 31 kişilik günübirlik tedavi kapasitesine sahip. Hastane deprem izolatörleriyle donatıldı. 26 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi faaliyete geçiyor.

Fakültemizin gücüne güç katacak, hastalara şifa dağıtacak her iki hastanemiz hayırlı uğurlu olsun. Bugün iki eserimizin temelini atıyoruz.

Sağlıkta bu noktalara kolay gelmedik. Hastaların hastanelerde rehin alındığı kötü günler yaşadık. Parası olmayanın sağlık hizmeti alamadığı, reçetede yazılan ilaçlara erişilemediği, memurun işçinin ayrı hastaneye gittiği dönemlerimiz oldu. Bıçak parası vermeyenin ameliyat olamadığı dönemlerden geldik. Attığımız adımlarla sağlıktaki tabloyu 24 yılda tersine çevirdik.

Daha önce insanımız sağlık hizmeti için yurt dışına gidiyordu. Şimdi sağlık hizmeti için dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye geliyorlar.

Sağlık altyapısını adeta yeniden inşa ettik.

2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel ataması için ilanına çıkacağımızın müjdesini paylaşıyorum"