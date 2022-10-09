Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada müzisyen Onur Şener cinayetine değindi.

Konunun istismar edildiğini söyleyen Erdoğan, "Hunharca katledilen müzisyen kardeşimizi siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir" dedi.

"Babasını kaybeden kız çocuğumuza, hayat arkadaşını kaybeden eşine yapılmış bir zulümdür" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Elbette tepkimizi göstereceğiz, faillerin hak ettiği cezayı alması için meselenin takipçisiz olacağız."



ONUR ŞENER CİNAYETİ

Ankara'daki bir eğlence mekanında sahne alan Onur Şener ile mekana gelen bir grup arasında ''istek şarkı'' yüzünden tartışma çıkmıştı. Şener'in bu talebi reddetmesi üzerine gruptan 5 kişi müzisyenle tartışmaya başlamış ve olayda boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan Şener hastanede hayatını kaybetmişti. İkisi kamuda müfettiş biri TUSAŞ'ta mühendis olan 3 zanlı tutuklanmış, 2 kadın şüpheli ise serbest bırakılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın ardından öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesini telefonla arayarak baş sağlığı dilemişti.

Cumhurbaşkanının konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Devlet idaresinde makbul makbul olmayan vatandaş ayrımına gidenler sanatta da aynısını yaptı. Sanat dalları ve sanatçılarımız arasında ayrım yapmadan başarıyı destekleme çabasında olduk.

Salgın döneminde sanatçılarımızı kendi kaderine teslim etmedik. Bizim sanat anlayışımız ülkemizin yerli ve milli değerlerini gözardı etmeden evrenseli kucaklamak üzerine kuruludur. Sanatı tekelleştiren sanatçıları tolumun karşısında konumlandıran çarpık bakış açısını reddediyoruz."