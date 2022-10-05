Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye telefonu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesini telefonla aradı.

Erdoğan, acılı aileye taziyelerini iletti.

Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi.



CAM PARÇALARIYLA SALDIRDILAR

Şener'in bu talebi reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İlker K., Ali G., Semih S. ile birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G. isimli iki kadın gözaltına alındı.



İlker K., Ali G., Semih S; savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından "kastan öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. İki kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ÜÇÜ DE KAMU ÇALIŞANI



Kamuda müfettiş olan İlker K. ve Ali G. ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde mühendis olan Semih S'nin görevine son verildiği bildirildi.