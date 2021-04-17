Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özal'ın 28. vefat yıldönümü nedeniyle mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

DHA 17.04.2021 - 10:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özal'ın 28. vefat yıldönümü nedeniyle mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vizyon sahibi bir devlet adamı ve siyasetçi olarak fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakmıştır.

'Büyük Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır. Her zaman hayırla yâd edilecek olan merhum Turgut Özal'a vefat yıl dönümünde bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum" ifadeleri yer aldı.

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