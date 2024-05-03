Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin açıklama: Siyaset yumuşama dönemine girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı 1,5 saat süren görüşmeyi değerlendirdi. Bu adımın atılmasıyla Türkiye'de siyasetin yumuşama dönemine girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var." ifadesini kullandı. Erdoğan, İsrail ile ticaretin tamamen durdurulması kararına ilişkin de konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin açıklama: Siyaset yumuşama dönemine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel görüşmesi sona erdi

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , İstanbul Üsküdar'daki Çilehane Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞME

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi Özgür Bey şu anda CHP'de genel başkan oldu, genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmıyordu.

"SİYASETİN ÜLKEMİZDE YUMUŞAMA DÖNEMİNE GİRDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki 'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız."

İSRAİL İLE TİCARETİN DURDURULMASI

İsrail'le ticaretin durdurulmasına ilişkin soru üzerine de Erdoğan, şöyle konuştu:

"İsrail-Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail şu ana kadar 40 bin, 45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak bizim buna seyirci kalmamız düşünülemez. Atmamız gereken adımlar nelerdir? Bunları yaptık. Ülkemizde de maalesef siyasetin acımasız yüzü olan bazı partiler de biliyorsunuz bu seçim atmosferi esnasında bunu çok acımasızca kullandılar. Yani bizim İsrail'le ilişkilerimizin sanki onların düşündüğünün dışında imiş gibi de bazı ifadeler kullandılar."

"ADIMLARIMIZI ATTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acele etmeden süreci değerlendirmek istediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Şu anda seçimler de bitti ve bu adımı attık. Çünkü İsrail bizim bu yaklaşımlarımıza maalesef bu olaylar başlamadan önceki süreçte de söylediğimiz halde, yani ben Netanyahu ile Amerika'daki yaptığım görüşmeyi sadece durup dururken yapmadım. Ama Türkiye-İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptım. Ama Netanyahu acımasız ve bu acımasızlığını da maalesef bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Onun elindeki imkanlar yok. Tüm Batı İsrail'e çalışıyor. Başta Amerika olmak üzere bunlar hep İsrail'e çalışıyorlar.

Türkiye, İsrail ile olan tüm ticaretini durdurdu

Türkiye, İsrail ile olan tüm ticaretini durdurdu

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"İSRAİL İLE ARAMIZDAKİ 9,5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNİ YOK FARZ EDEREK BU KAPIYI KAPATTIK"

Bu kadar imkanlar seferber edilerek, ne yazık ki Filistin'in o garip gureba, fakir, yoksul insanları İsrail'in bu bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik. Adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun."

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