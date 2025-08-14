Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyonluk tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bayrampaşa'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşma ve Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklaması nedeniyle 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Ayrıca Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

ÖZEL, NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili suçladı.

"Diplomasız kişilere sahte diploma düzenlendiğini ve bazı kişilerin devlet kadrolarına bu şekilde atandığını" iddia eden Özel, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiğini ve sahte diplomaların bazı kişilere verildiğini öne sürdü.

Ayrıca Özel, Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlamıştı.

