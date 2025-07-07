Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik dava
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik sözleri üzerine 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında kullandığı sözler üzerine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Ayrıca Özel hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiası ve "TCK 310/2 delaletiyle tehdit" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
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