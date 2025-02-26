Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Ayağını denk almazsa denk getirmesini biliriz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında teğmenlerin ihraç edilmesine ilişkin ordunun komuta kademesine tepki göstermiş "Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız." ifadelerini kullanmıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e tepki gösterip "Orduya laf atmak sana yakışmaz, ayağını denk almazsa denk getirmesini biliriz." dedi.

Muhalefete kurultay üzerinden eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Muhalefetin hazımsızlığını gayet normal karşılıyoruz. Sandalyelerin ve ithamların havada uçuşmadığı bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması normaldir. Bunların bizim nazarımızda bir kıymeti yoktur." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN TEMİNATIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

AK Parti siyasetinde her kongre yasal bir zorunluluğun anlam ve önemine sahiptir. Bizim her kongremiz yeni bir başlangıcı temsil eder. Önümüzdeki dönem partimiz ittifakımız iktidarımız ve en nihayetinde ülkemiz açısından bir şahlanış olacaktır. Bunun işaretlerini şimdiden görmeye başladık.

Muhalefetin hazımsızlığını gayet normal karşılıyoruz. Sandalyelerin ve ithamların havada uçuşmadığı bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması normaldir. Bunların bizim nazarımızda bir kıymeti yoktur. Cumhur İttifakı Türkiye'nin teminatıdır.

Biz kuruluşundan itibaren istişareyi ve ortak aklı siyasetinin merkezine yerleştirmiş bir kadroyuz. Hüküm kesin. Bütün işlerinizde dosdoğru olun, istişareyi elden bırakmayın.Eleştirileri baş tacı ettik. Teklifleri dikkatle dinledik. Uyarıları hassasiyetle not ettik.

KONGRE DEĞERLENDİRMESİ

İlçe başlkanlıklarında yüzde 60, il başkanlıklarında yüzde 70 civarında değişime gitti. MKYK'da 34 kardeşimiz görevini devretti. Bayrak yarışı havasında alnımızın akıyla tamamladık. AK Parti her konuda olduğu gibi kongrelerinde de farkını çok net biçimde ortaya koymuştur. Burada öncelikle kongre sürecimizin başarıyla icrasında görev alan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Ankara'daki büyük kongremiz sırasında salonun dışında 60 bin kişi vardı.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bahçeli'nin komgremize gönderdiğini önmeli semboller içeren anlamlı çiçek aranjmanı da bizi memnun etmiştir, mutlu etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum.

"SADECE TAKVİYE OLUR"

AK Parti'de tasfiye olmaz sadece takviye olur. Bizde yenilenme olur, tazelenme olur, kan değişimi olur. AK Parti 85 milyonun tamamının partisidir. Rakiplerimiz koltuk kavgasından başlarını kaldıramazken biz yeni reform paketleriyle milletimizin karşısına çıkıyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar, ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini gösteriyor. Kurultaylarından tahsillerine, konserlerinden ihalelerine kadar ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da eski Çankaya Belediye Başkanlarının ifadesiyle yamyamlık fışkırıyor.

Sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz? Sayın Özel milletin kürsüsünü polemik kürsüsüne dönüştüreceğine buna cevap versin. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi düşürdüğünüz durumdan hiç mi utanmıyorsunuz.

"HADDİNİ BİLECEKSİN"

Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır. Diyet borcu Sayın Özel'i müşkül durumda bırakmaktadır. Ordumun komuta kademesiyle ilgili kullandığı seviyesiz, sorumsuz ve saldırgan ifadeler en son örnektir. Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al denk almazsan da biz getirmesini biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin.

Milli Savunma Bakanım ve komutanlar Özel'e dava açacak. CHP genel başkanı ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi olacak. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar kendisi için çalmaya başlayacaktır. Kendisi sürekli üreten bir yapıdan millete çözüm bulması beklenemez. Bunların da kendileri dışında kimseye bir faydaları yok. Bu manzara nasıl bir vebal olduğumuzu bize bir kez daha hatırlatıyor. Biz büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürme mücadelesini veriyoruz. Biz bu milletin umuduyuz. İstiklalinin güvencesiyiz.

Milletin takdiriyle geldiğimiz bu koltuklarda ebediyen oturacak değiliz. Emrihak vaki bulduğunda kara toprağa döneceğiz.