Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Siyasi mandacılık talep ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 9. Milli İrade İftarı'nda açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Gazze'de mağdurların ve mazlumlarım yanında olmaya devam edeceğiz. Zulüm bitene, bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar Filistinliler her daim yanında olacağız.



Muhalefet dış politikada çuvallıyor. Ülkemizde birileri kendi atalarını tanımadıkları için Türkiye'nin derinliğinden de haberdar değil. Kendilerini hapsettikleri ideolojik mahallelerden çıksalar Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığının farkına varacaklar. Batı'ya duydukları platonik aşk gözlerini kör etmiş. Böyle devam ederlerse hiçbir zaman da göremeyecekler.



Bütün gayemiz kardeşlik manifestosuyla 85 milyonun tamamını terörsüz Türkiye hedefine ulaştırmaktır.

Soğuk savaşın bitmesi sonrasında dünyada çeyrek asrın en büyük değişimlerinden biri yaşanıyor. Yeni küresel sistemde Türkiye hak ettiği yeri alacak.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR PROVOKASYONA GİRİŞTİLER"



Bir haftadır yolsuzluğu örtmek, hırsızlığı gizlemek, soygunu perdelemek, sahtekarlığı savunmak adına her şeyi yaptılar. Cumhuriyet tehdit altında dediler, hayat tarzımıza müdahale ediliyor dediler. Bu insaf dışı iddiaları dile getirerek hedeflerine ulaşmaya çalıştılar. Çok ağır bedeller ödedik. Pırıl pırıl gençlerimizi kirli çarka kurban etmek isteyenler oldu.



CHP Genel Başkanı'nın yaptığı boykot çağrısı sorumsuzcadır. Güya hak arama bahanesiyle demokrasi ile asla alakası olmayan çok tehlikeli bir provokasyona giriştiler. Polisimizin sağduyusu sayesinde hedeflerine ulaşamadılar.



"SİYASİ MANDACILIK TALEP EDİYOR"



Son olarak Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük. CHP'nin Genel Başkanı Gazze soykırımındaki iki yüzlü yayınları sebebiyle itibarını kaybetmiş bir yabancı medya kuruluşundan süklüm püklüm yardım dileniyor. Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor."

Bu zat, ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor, 'Ben partimi ve kendimi niye bu hale düşürüyorum?' sorusunu sormak aklına dahi gelmiyor. Ülkesini şikayet etmek, CHP'nin Genel Başkanı'na yakışıyor mu? Böyle bir siyasetçi, ülkesinin çıkarlarını emperyalistlere karşı savunabilir mi?

Yüzünü kapatan, polise saldıran, işinde gücündeki insanlarımıza tebelleş olan kim varsa emniyet birimlerimiz gerekli müdahalelerde bulunacaktır. Ana muhalefet partisini esir almış bir avuç belediye soyguncusunun evlatlarının hayatını karartmasına ailelerimiz izin vermesinler.

