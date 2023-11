Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’in seçilmesine ilişkin ilk açıklama: “Yeni genel başkanları da teröristlere selam gönderdi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de toplu açılış törenine katıldı.



Erdoğan burada yaptığı konuşmada, CHP’deki genel başkan değişimine ilişkin ilk yorumunu yaptı.



CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kastederek, “Bay bay Kemal kime ‘bay bay’ dedi? Edirne’deki teröristbaşı Demirtaş’a ‘bay bay’ dedi. Kavala’ya ‘bay bay’ dedi.” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Peki kongreyi kazanan zat, o kime selam verdi? O da aynen Selahattin Demirtaş’a, Kavala’ya selam verdi.” ifadelerini kullandı.



CHP’deki genel başkan değişimi için “Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı? Yok.” şeklinde konuşan Erdoğan, “Zannettiler ki; terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12-13 seçim kaybettin. Hep onlarla beraberdin. Kazanan; sen de onlarla beraberdin.” diye konuştu.

"FİLİSTİN'DE MASUMLARI KATLEDENLERİN YAKASINA YAPIŞACAĞIZ"

Türkiye’nin bulunduğu coğrafya nedeniyle bir ateş çemberi içinde olduğunu söyleyen Erdoğan, Gazze’deki İsrail saldırılarına ilişkin mesajlar da verdi.



“Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze’de tüm dünyanın gözünün önünde işlenen katliamların durdurulması bizim boynumuzun borcudur.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ahlaksız, alçakça katliamı yapanların yüzlerine, gördüğümüz her yerde suçlarını haykırmak tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



"- Neredeyse yarım asrı bulan yolculuğumun her safhasında, Allah’tan başka güvenecek dal, milletiminden başka yaslanacak gövde aramadım.



- Hamdolsun girdiğim her mücadelede, Rabbim’in yardımıyla, milletimin desteğini de yanımda buldum. Yolumu kesmek için kurulan her tuzağın bozulduğunu gördüm. Elde ettiğimiz her başarının gerisinde milletimin hayır duasının olduğunu bilerek, bir sonraki safhaya geçtik.

- Artık bu ülkede darbecilerin borusu ötmüyor, vesayetçilerin tekeli sona erdi.

- Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, çıtayı en tepeye çıkartıyoruz. Geçtiğimiz 21 yılda, ülkemizde hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarının her biri işte bugünler içindi. Asırlar sonra, milletimiz dünyada hakettiği yeri alabileceğini biliyor. Eskisinden daha çok çalışmamız, mücadele etmemiz gereken bir döneme giriyoruz.

"BİR ATEŞ ÇEMBERİNİN ORTASINDAYIZ"



- Ülkemizin içinde bulunduğu çevre başta olmak üzere, dünyada yaşananları görüyorsunuz. Adeta bir ateş çemberinin ortasındayız. Bu ateşin ülkemize zarar vermesini önleyecek güce sahibiz. Karadeniz’e barış gelecekse emin olun bizimle gelecek. Suriye ve Irak sınırlarımızın güvende kalmasını biz sağlayacağız.

"KATLİAMIN DURDURULMASI BOYNUMUZUN BORCUDUR"

- Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze’de tüm dünyanın gözünün önünde işlenen katliamların durdurulması bizim boynumuzun borcudur. Filistin topraklarının dört bir yanında masumları öldüren katillerin yakasından yapışmak bizim insanı vazifemizdir. Bu ahlaksız, alçakça katliamı yapanların yüzlerine, gördüğümüz her yerde suçlarını haykırmak tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir.

CHP KURULTAYI İÇİN İLK YORUM: AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE

- Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay bay Kemal kime bay bay dedi… Edirne’deki teröristbaşı Demirtaş’a bay bay dedi. Kavala’ya bay bay dedi. Peki kongreyi kazanan zat, o kime selam verdi? O da aynen Selahattin Demirtaş’a, Kavala’ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı? Yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler.

- Zannettiler ki; terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12-13 seçim kaybettin. Hep onlarla beraberdin. Kazanan; sen de onlarla beraberdin.



- Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Bu yerel seçimlere, Rize olarak hazır mıyız? Ben 31 Mart’ta inşallah Rize’den tüm ilçeleriyle beraber çok güçlü bir ses bekliyorum.