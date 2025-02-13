Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistanlı mevkidaşı Zerdari'ye Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu kapsamında Pakistan'a ziyarette bulundu. Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistanlı mevkidaşı Zerdari'ye Togg hediyesi

Erdoğan, resmi temaslarda bulunduğu 'ın başkenti İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında Zerdari ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Zerdari'ye "Pamukkale beyazı" renginde armağan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistanlı mevkidaşı Zerdari'ye Togg hediyesi - 1

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Zerdari, Cumhurbaşkanlığı binasının bahçesinde 'un önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistanlı mevkidaşı Zerdari'ye Togg hediyesi - 2

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