Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistanlı mevkidaşı Zerdari'ye Togg hediyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu kapsamında Pakistan'a ziyarette bulundu. Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg hediye etti.
Erdoğan, resmi temaslarda bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında Zerdari ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Zerdari'ye "Pamukkale beyazı" renginde Togg armağan etti.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Zerdari, Cumhurbaşkanlığı binasının bahçesinde Togg'un önünde fotoğraf çektirdi.
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