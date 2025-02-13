Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistanlı mevkidaşı Zerdari'ye Togg hediyesi

Erdoğan, resmi temaslarda bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında Zerdari ile bir araya geldi.



Basına kapalı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Zerdari'ye "Pamukkale beyazı" renginde Togg armağan etti.

