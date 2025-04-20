Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı. Erdoğan, yayımladığı mesajda Hristiyan vatandaşların bayramını kutladı.

"Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum." diyen Erdoğan, "Saygı ve sevgiyi merkezine alan bir medeniyetin mensupları olarak Anadolu'yu binlerce yıldır barış yurdu yapan tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz." dedi.

Paskalya'nın birlikteliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın simgesi olduğunu belirten Erdoğan, "Paskalya'nın insanlığa getirdiği barış ve sevgi ruhunun, her daim yanımızda olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını bir kez daha kutluyor, kendilerine esenlik dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.