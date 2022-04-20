Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kilit harekatına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'ta başlatılan Pençe-Kilit harekatına ilişkin ''Bu hareket ile amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünün tasallutundan arındırmak hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır'' dedi.

Cumhurbaşkanı, Suriye'de terör örgütüne karşı yeni bir operasyon olabileceğinin de sinyalini verdi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Sözlerimin başında Bursa'da infaz koruma memurlarımızın içinde bulunduğu otobüse yapılan terör saldırısında şehit olan memurumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

''KARDEŞLİK VE KUCAKLAŞMA SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ''



Hiçbir karşılık beklemeden ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz, tek ilham kaynağımız milletimizdir. Bir dönem partimiz içinde yer almış ancak daha sonra farklı sebeplerle teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem ve öncelik veriyoruz. AK Parti teşkilatları olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz.

''CUMHUR İTTİFAKI'NIN TÜRKİYE'NİN KİLİT TAŞI OLDUĞUNU GÖSTERDİ''

Suriye'den Ukrayna'ya kadar yaşanan hadiseler Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin kilit taşı olduğunu göstermiştir.



MUHALEFETİN 6'LI MASA TOPLANTILARI: ''BIRAKIN 2023 SEÇİMLERİNİ 2023'Ü BİLE GÖREMEYECEKLER''

Sürekli kavga eden birbirlerine çelme takan 28 Şubat ittifakı bırakın 2023 seçimlerini Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Türk milletinin demokratik kazanımlarına el koymak isteyenler daha öncekiler gibi yine kaybedeceklerdir. Türkiye'de siyasetin adresi de merkezi de AK Parti'dir Cumhur İttifakı'dır. 6’lı muhalefetin tek yaptığı sosyal medyadan birbirine ayar vermektir. Milletimiz o masayı kimin kurduğunu, hangi kirli pazarlıkların yapıldığını biliyor.

İSRAİL'DEN MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

İsrail’den görüştüğümüz her yetkiliye Kudüs’ün statüsü ve mahremiyeti konusundaki hassasiyetlerimizi daima söyledik, söylüyoruz. İsrail'in saldırıları yüreklerimizi bir kez daha dağladı. İsrail ile küresel, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığım görüşmelerde duruşumuzu ve tavrımızı kendilerine ilettik.



KUZEY IRAK'TA PENÇE-KİLİT HAREKATI

Şehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu hareket ile amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünün tasallutundan arındırmak hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır. Gazaları mübarek olsun.

''TÜRKİYE'NİN KİMSENİN TOPRAKLARINDA GÖZÜ YOK''

Bu harekat ile Türkiye'nin kimsenin topraklarında gözü bulunmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Terör örgütleriyle mücadelemizi doğrudan inlerine doğru genişlettik. İçeride de güvenlik korucularımızla yoğun bir mücadele başlattık. Bunun etkisini de kısa sürede gördük. Terör örgütlerini artık ülkemiz içinde eylem yapamaz hale getirdik. Sınırlarımızdan sızmaları ve kaçışları büyük ölçüde engelledik. Irak’ta terörle mücadelemize destek veren merkezi hükümet ve bölgesel yönetime teşekkür ediyoruz.

SURİYE'DE YENİ OPERASYON SİNYALİ

Suriye'nin bir kısmında yer tutmak isteyen terör örgütünün başını da ezeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

HDP'YE KANDİL TEPKİSİ

Yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu parti görünümlü terör örgütü payandasının da varlık sebebi ortadan kalkacaktır.

''TÜRKİYE'NİN YARINLARINI DA KURTARACAK ADIMLAR ATIYORUZ''



Türkiye'nin bugünündeki sıkıntıları çözmenin ötesinde yarınlarını da kurtaracak adımlar atıyoruz. Kur dalgası ekonomimizi etkilediğinde var gücümüzle milletimizin yanında yer aldık. Her kesime destek sağladık. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere her yerde yükselen enflasyonun yol açtığı sıkıntıların haberlerini takip ediyoruz.

BALIKESİR BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ İSMAİL OK AK PARTİ'YE KATILDI



Bugün farklı bir adım daha atıyoruz, Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz.''

