Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin, köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

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