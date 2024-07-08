Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin, köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.



Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.