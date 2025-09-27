Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü yürekten tebrik ettiğini bildirdi.

"RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Erdoğan, "Bu destansı zaferle Akdeniz’i bir Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile kahraman leventlerini rahmetle yad ediyorum." dedi.