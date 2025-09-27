Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi mesajı

, sosyal medya hesabından Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü yürekten tebrik ettiğini bildirdi.

"RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Erdoğan, "Bu destansı zaferle Akdeniz’i bir Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile kahraman leventlerini rahmetle yad ediyorum." dedi.

Preveze Deniz Zaferi 487 yaşında ( Preveze Deniz Zaferi tarihi)

Preveze Deniz Zaferi 487 yaşında ( Preveze Deniz Zaferi tarihi)

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...