Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud’un davetiyle Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Erdoğan hareketi öncesi havalimanında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış mübbet hapis cezası aldığı Gezi davası kararlarına yönelik tepkilere yanıt veren Erdoğan, "Türk yargısının verdiği bu karara yerli ve yabancı herkes saygı duymak zorunda. Başka ülkelerin hukuku var da bizim ülkemizin hukuku yok mu?" dedi.

Erdoğan, karara yönelik açıklamasında "Erdoğan mahkum olacak, hesap verecek" diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e de tepki gösterdi.

ÖZEL'E MANEVİ TAZMİNAT CEZASI

"Bu zatın (Özgür Özel) ifadeleri milletvekili olduğu için ceza almayacak ama manevi tazminat konusunda ağababası nasıl bedel ödediyse aynı şekilde dava açılacak" diyen Erdoğan şöyle devam etti:



"Dokunulmazlığı olmayanlar, olanlar var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Avukatlarımız çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanı'na hakaret yapılabilir mi yapılamaz mı? Ders almamış, avukatlarımız davaları açacak. Bunlar manevi tazminat davalarıdır. Burada AİHM'lik iş kalmadı, çünkü burada hüküm giydi. Bunun artık AİHM ile alakası yok. Bu ağırlaştırılmış müebbettir."



"PUTİN TEŞEKKÜR ETTİ"

Cumhurbaşkanı Rusya lideri Putin ile yaptığı görüşmeye de değindi. Ankara'da ABD ile Rusya arasında esir takası yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Putin'in arama gerekçesi Rusların ABD'deki bir vatandaşlarının esir alınması, ABD'nin de Moskova'daki vatandaşının rehin alınması. MİT'in devreye girmesiyle Ankara'da bu takas gerçekleşti. 'Bu bizim çok olumlu bir gelişme oldu, bundan dolayı teşekkür için aradım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin ise şunları kaydetti:



"Aramızdaki her türlü askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerin artırılması için yeni bir dönemin başlatılması gayretinde olacağız. Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplamı 24 milyar dolara ulaşıyor.



Ziyaretim vesilesiyle iki ülke ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz. İşbirliğimizi artırmanın müşterek menfaatimiz olduğuna inanıyorum.



Suudi Arabistan ziyaretinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizde olacak. Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA ve füze saldırılarını kınıyorum. Terörün her türlüsüne karşı verdiğimiz mücadelenin her fırsatta altını çiziyorum."