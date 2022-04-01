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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Putin ile Zelenski görüşecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski'nin görüşmeye olumlu yaklaştıklarını söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 01.04.2022 - 14:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Putin ile Zelenski görüşecek mi?

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Cumhurbaşkanı , cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dün Sayın Zelenski ile bir görüşmemiz oldu. Bugün de 16.00 gibi Sayın Putin ile görüşmemiz olacak.

Ön görüşmeler neticesinde varılan mutabakatın getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında adımın atılması için liderlerle görüşmenin, bu konuda ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik.

Zelenski'nin olumlu bakışı var. Putin de daha önceden olumlu yaklaştı. Bugün yapacağımız görüşmeyle tarihi onlar belirleyecek. Olumsuz gidişatı olumlu hale çevirirsek mutluluk duyarız."

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