Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Türkçe ve Arapça olarak yaptığı paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabb'ime hamdediyorum. Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

Milletimizin ve İslâm âleminin #RamazanBayramı’nı tebrik ediyorum.



Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabbime hamdediyorum.



Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.



Ramazan Bayramımız mübarek olsun. pic.twitter.com/I5AoykzKNx — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 21, 2023