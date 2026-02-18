Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı. "Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum"
18.02.2026 19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Bakara Suresi'nin 183'üncü ayetini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı için yayımladığı mesajında "Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakara Suresi'nin 183'üncü ayetini paylaşarak Ramazan ayını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
NUMAN KURTULMUŞ: BARIŞ, BEREKET VE UMUT GETİRMESİNİ DİLİYORUM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yayımladığı mesaj ile Ramazan ayını tebrik etti.
Kurtulmuş, ramazan ayının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
“Ramazan-ı Şerif'in aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, bereket ve umut getirmesini diliyorum. Bu mübarek ayda gönül sofralarında bir araya gelerek paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin bereketini hep birlikte yaşamamız duasıyla Cenabıallah'tan hepimizi sağlık ve huzurla Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum. Oruçlarımız ve dualarımız kabul, ramazanımız mübarek olsun.”