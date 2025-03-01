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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının başlamasıyla ilgili bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan paylaşımı

Erdoğan, "Birlik ve beraberliğin, dostluk ve dayanışmanın, huzur ve muhabbet ikliminin zirveye ulaştığı bir rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif’in ülkemiz, milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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