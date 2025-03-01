Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının başlamasıyla ilgili bir kutlama mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birlik ve beraberliğin, dostluk ve dayanışmanın, huzur ve muhabbet ikliminin zirveye ulaştığı bir rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif’in ülkemiz, milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Birlik ve beraberliğin, dostluk ve dayanışmanın, huzur ve muhabbet ikliminin zirveye ulaştığı bir rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif’in ülkemiz, milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 28, 2025
Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun. 🌙 pic.twitter.com/SJlOQVWxF7
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