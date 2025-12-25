Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı
25.12.2025 20:13
Anadolu Ajansı
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.