Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rehavet uyarısı: Sandığın telafisi yok

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde "Kadın Buluşması" programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için sadece 1 gün kaldı. Sadece kendimizle ilgili değil, ülkemizin ve evlatlarımızın geleceği için de çok mühim bir karar vereceğiz. Vatanımızın istiklal ve istikbal uğruna verdiği mücadele ile milletimizin huzurundayız. Elbette her kul gibi yapmak isteyip de yapamadıklarımızla kusurlarımızla milletin huzurundayız.

14 Mayıs günü şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Meclis'te 323 vekil ile çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığında da 49.54 ile rakibimizden 5 puan önde bitirdik.

Önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. İkinci tur için 1 gün kaldı. Bu pazar bir kez daha sandıklara gidip belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair mühim karar vereceğiz.

MİLLET İTTİFAKI'NA ELEŞTİRİ

Türkiye'ye son 20 yılda kazandırdığımız nice eserle milletimizin huzurundayız. Elbette eksiklerimizle, kusurlarımızla milletimizin huzurundayız. Karşımızda SGK'yı, CHP'yi batırmış bir örnek var. Koltuğunu korumak için Kandil'deki terör elebaşlarından, FETÖ'cülere kadar çiçek dağıtan biri var.

Bakanlık pazarlığı alev alev. Karşımızda yüzde 1 oy alana 40 milletvekili dağıtan garip bir insan var. Bir özelliği daha var, hesap uzmanlığı. Bu nasıl hesap uzmanlığı ki yüzde 1 oyu bile olmayanlara 40 tane milletvekili dağıtıyor.

Benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini bunlara verecek. Türk siyasetinin 21 yıldıt tüm kötülükleri 3 aya sığdırmış çapsızlık örneği var.



"BU İŞİ BİTİRELİM"

Erdoğan, 323 kişiyle bu yola devam ederse hukuktan başka hiçbir şey tecelli etmez. Pazar günü sandıkları hep beraber patlatacağız. Her zaman beim bir sözüm var. "Kale içerden fethedilir." Sizinle bu fethi yapacağız. Pazar günü hep beraber AK Parti'nin cumhurbaşkanlığı zaferiyle bu işi bitirelim. Nasıl olsa öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin vermeyiz.

Pazar günü oy kullanmak ve sandıkalra sahip çıkmak dışında hiçbir planımız olmayacak. Sandık önümüze sadece 5 yılda bir gelir. Hayatta pek çok şeyin telafisi vardır ama sandığın telafisi yoktur. Pazar günü oy kullanmak ve sandıklara sahip çıkmak dışında hiçbir planımız olmayacak. Sabahın çok erken saatlerinde itibaren oy yerlerine gitmenizi ve oraları bayram yerine çevirmenizi rica ediyorum.

"SİZİN YANINIZDAYIM"

Ülkeye ve millete hizmmet mücadelemizin en önemli kahramanları kadınlardır. 3 Kasım seçimi ile Anadolu ihtilalini başlatanlar kadınlardır. Türk demokrasisini 28 Şubat karanlığından kurtaranlar kadınlardır. 15 Temmuz gecesi tanklara meydan okuyanlar kadınlardır. Hiç endişeniz olmasın dimdik ayaktayız. Tuttukları evlat nöbeti ile terör örgütlerine baş kaldıranlar kadınlardır. Ekonomiden ticarete, eğitime sağlığa kadar tüm alanlarda yazılan destanın altında siz hanım kardeşlerimizin imzası, alın teri vardır. Üniversitelerin kapısından çevrildiğinizde, kıyafetinizden dolayı iş bulamadığınıda ümitsizliğe kapılmadınız. Ayrımcılığa maruz kalsanız da hayatın her alanında başarıdan başarıya sizler koştunuz.

"BİR ÇOK UYGULAMAYI VE REFORMU HAYATA GEÇİRDİK"

Sizlerin yanındayım. Adınızı tarihe altın harflerle yazdırdınız. Ülkemizin tüm cesur kadınlarını tebrik ediyorum.

Eğitimde sıraların üzerine kitapları yerleştirdik mi? Kitapları yavrularımıza verdik mi? Türkiye'de 81 vilayetin tamamında üniversitelerimiz var mı? Bütün bunlarla beraber üniversiteler harç. Bu harçları biz kaldırdık. Daha önce harçlar vardı. Bu harç belasını bitirdik.



Kadınlar haklrını kullanırken başörtülü ve başı açık ayrımına gidilmesini biz ortadan kaldırdık.Aile içi şiddetişikayete tabi olmaktan çıkardık ve resen takip edilen suçlar arasına aldık. Kadınlarımızın en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranını yüzde 88'e ulaştırdık. Ebeveynlerden birine kısmı süreli çalışma imkanı sağladık.

50 kadın milletvekiyle Meclis'te en fazla kadın milletvekili bulunduran parti biziz. Kadınlarımız için saymaya kalksak birçok reformu, özgürlüğü, teşvik ve uygulamayı hayata geçirdik.