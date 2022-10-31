Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Rusya'nın tahıl anlaşması kararıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, ''8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni''nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Rusya'nın çekildiğini duyurduğu tahıl koridoru anlaşması vardı.

Erdoğan, İstanbul'da kurulmasını temin ettikleri ortak mekanizmayla Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunduklarını söyledi.



''Gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık'' diyen Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

''Her ne kadar Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.''

''TÜRKİYE YÜZYILI HEPİMİZ İÇİN YOL GÖSTERİCİ OLACAKTIR''

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

''Geleceğin vizyonu olan 'Türkiye Yüzyılı' hepimiz için yol gösterici olacaktır. Gayretimizin gerisinde tecrübelerimizden çıkardığımız dersler var. Amacımız, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ülkemizi uluslararası sağlık hizmetleri alanında 'Health Türkiye' markasıyla zirveye çıkarmaktır. İnsana hizmet etmesi gereken araçların bir süre sonra insanı kendisine hizmet ettirmeye başlaması kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye Yüzyılımızın en iddialı alanlarından birisini sağlık olarak belirledik. Vatandaşlarımızın tükettiği her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz.

RUSYA'NIN TAHIL KORİDORU KARARI

Dünya buğday üretiminin 3'te biri Ukrayna ve Rusya tarafından gerçekleştirilmektedir. İstanbul'da kurulmasını temin ettiğimiz ortak mekanizmayla Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak, gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık.

''İNSANLIĞA HİZMET İÇİN GAYRETİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ''





Her ne kadar Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.''