Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın hastanelerine inceleme

ntv.com.tr 09.05.2020 - 14:08 | Son Güncelleme : 09.05.2020 - 14:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki salgın hastanelerini denetliyor.
İlk olarak helikopterle Atatürk Havalimanı'ndaki hastaneye giden Erdoğan, odaları gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Ardından Sancaktepe'ye geçen Erdoğan'ın buradaki incelemesi sürüyor.
Erdoğan geçen hafta Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki salgın hastaneleri inşaatlarını helikopterle havadan denetlemişti.
İnşasına 9 Ninsan'da başlanan iki hastanenin 24 Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor.