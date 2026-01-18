Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şara'ya telefon. "Suriye'ye destek artarak sürecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de hükümet ile terör örgütü SDG/YPG arasında, örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda yapılan anlaşmanın ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti.



Erdoğan görüşmede, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini de belirtti.



DIŞİŞLERİ: SURİYE'NİN GELECEĞİ ENTEGRASYONDAN GEÇİYOR



Dışişleri Bakanlığı da Suriye'deki anlaşmaya ilişkin bir açıklama yaptı.



Açıklamada, ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesi temennisinde bulunuldu.



Anlaşmanın, Suriye halkının yanı sıra başta Suriye’nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlamasının da temenni edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suriye’de 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve ülkenin müreffeh bir geleceğe kavuşması için müstesna bir fırsat teşkil eden yeni dönem, bugün itibarıyla kritik bir aşamadan geçmektedir.

Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte, Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz.

Türkiye, Suriye Hükümeti’nin halkın rızasına dayalı kapsayıcı ve bütünleştirici bir icraat anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabaları ile ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir."

CEVDET YILMAZ: GELECEĞE DÖNÜK ÜMİT VERİCİ BİR GELİŞME



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Suriye’de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, geleceğe dönük ümit verici bir gelişme olup, anlaşmanın hükümlerinin hayata geçirilmesiyle ilgili süreci yakından takip edeceğiz" dedi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye’de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, geleceğe dönük ümit verici bir gelişme olup, anlaşmanın hükümlerinin hayata geçirilmesiyle ilgili süreci yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki dönemde tarafların taahhütlerine riayet ederek süreci istikrara taşımasını, geçmiş dönemden kalma, merkezi otorite boşluğunda dış desteklerle oluşturulan yapıların sona ermesini temenni ediyoruz. Toprak bütünlüğü ve egemenliği pekişmiş, tüm unsurları entegre eden bir anlayışla yeniden yapılanan Suriye; büyük acılar yaşamış Suriye halkının yararına olduğu gibi bölgesel istikrar ve refah için de son derece kıymetlidir. Varılan anlaşmanın hayata geçmesiyle ticaret, petrol ve diğer kaynaklar Suriye’nin karıştırılması için değil, kalkınması için kullanılabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş Suriye halkının tüm etnik, mezhebi ve dini gruplarını kapsayan bir anlayışla merkezi otoriteyi güçlendiren adımların atılmasını desteklemeye devam edeceğiz. Türk, Kürt ve Arap kardeşliği; Suriye üzerinde farklı hesaplar yapan, istikrar yerine çatışmayı körükleyen çevrelere verilecek en güçlü cevaptır" ifadelerini kullandı.