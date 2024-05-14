Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi: Hata değil, yanlışta ısrar kaybettirir

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

31 Mart seçim sürecini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde yine milletimizin takdiri ile Türkiye haritası daha fazla renge boyandı. Daha çok sayıda siyasi parti belediye başkanlığı kazandı. Başkaları gibi 14 Mayıs seçimleri gibi 'Öndeyiz' müsamerelerine başvurmadık. Bizim için önmeli olan Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin kazanmasıdır. Biz siyaseti önce milletimiz şiarı ile yapıyoruz." dedi.

İştişare ve yenilenme sürecine girdiklerini ve sonunda AK Parti olarak yollarına çok daha güçlü devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Başlatmayı kararlaştırdığımız kongre sürecini en önemli vesilesi olarak görüyoruz. Kongrelerimizi birer yeniden diriliş yeniden şahlanış vesilesi haline dönüştürmek arzusundayız." ifadelerini kullandı.

"SANDIĞA GÖLGE DÜŞÜRECEK HİÇBİR OLAY YAŞANMADI"



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Ziyaret ettiğimiz 52 ilimizde halkımızın nabzını tutmanın yanı sıra seçim çalışmalarını da sahada görme fırsatı bulduk. 31 Mart seçim çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde devam ettirirken teşkilatlarımızla irtibatımızı en üst seviyede tuttuk. 31 Mart seçimleri demokrasi şöleni havasında gerçekleşti. Ülkemiz genelinde sandığa gölge düşürecek hiçbir olay yaşanmadı.

Ülkemiz alehine yürütülen onca propagandaya rağmen 85 milyon olarak sandığın gücünü ortaya koyduk. Demokrası asla ve asla 0 toplamlı bir oyun değildir. Demokrasinin kazandığı br yerde kaybeden olmaz. Sivil siyaseti güçlendiren her sonuç Türk demokrasisinin istikbali adına eşsiz bir başarıdır.



Biz 75 yıllık çok partili demokrasi hayatına 2 darbe, 2 muhtura, 2 darbe girişimi sığdırmış bir milletiz. Her 10 yılda bir vesayet odaklarının saldırısına uğradı. Vesayet odaklarının asla uyumadığını uygun ortam kolladıpını hepimiz çok iyi biliyoruz.

SEÇİM MESAJI

Son yıllarda FETÖ'cülerin ve marjinal yapıların da propagandasıyla bazı toplum kesimleirnde çok paritli demokrasiye ve sandığa karşı söylemlerin zemin bulmaya başladığını görüyorum. 31 Mart seçimlerinde milli irade farklı bir şekilde tecelli etti. Milletin irasını öpüp başımızın üzerine koyduk.

14 Mayıs'ya ortaya çıkan belirsizlik 28 Mayıs'ta giderildi. Millet ülke idaresinde mührü bize takdim etti.

31 Mart seçimlerinde yine milletimizin takdiri ile Türkiye haritası daha fazla renge boyandı. Daha çok sayıda siyasi parti belediye başkanlığı kazandı. Başkaları gibi 14 Mayıs seçimleri gibi 'Öndeyiz' müsamerelerine başvurmadık. Bizim için önmeli olan Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin kazanmasıdır. Biz siyaseti önce milletimiz şiarı ile yapıyoruz.

Siyaset milletin içinde milletle omuz omuza sırt sırta vererek yapılır. Halkla araya mesafe koymanın, duvar örmenin, sokaklarla, çarşıyla, pazarla, mahalleyle bağı zayıflatmanın siyaset geleneğimizde yeri yoktur. Eksiğimiz, hatamız, problemimiz, millete karşı kusurumuz varsa çok açık söylüyorum mutlaka kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Partimizin ve davamızın geleceği her türlü şahsi kaygı ve kişisel hesabın ötesindedir.

SİYASETTE YUMUŞAMA TARTIŞMALARI

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın olgun duruşu siyasetin genel havasını da değiştirmiştir. Siyaseti atmosferde oluşan yumuşama ikliminde siyasetçilerin mesajları kadar toplumda siyaset kurumuna yönelik güvenin artmasında da önemli payı vardır. Bu iklimin geçici bir bahar esintisi değil, Türk siyasetinin hakim karakteri haline gelmesini ümit ediyoruz. Samimiyetimizi ve yapıcı tavrımızı bugüne kadar muhafaza ettik.

"İŞTİŞARE VE YENİLENME SÜRECİ"

Geleneksel istişare kampımızı yapacağız. Hata değil, yanlışta ısrar kaybettirir.

Siyasetçisiyle kaprisli bürokratıyla kimse partimize gönül veren fedakarlıklarını şahsi hevesleri için zayi edemez. İştişare ve yenilenme sürecimizin sonunda AK Parti olarak yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam etmekte kararlıyız. Başlatmayı kararlaştırdığımız kongre sürecini en önemli vesilesi olarak görüyoruz.

Siyasette rotamızı bugüne kadar hep milletimiz çizdi. İstişarelerimizi milletimizle yaptık. Derdimizi milletimize anlattık. Sorunlarımıza milletimizle birlikte çözüm aradık. Başarılarımızın sevincini yine milletimizle paylaştık. İhtiyaç duyduğumuzda her zaman milletimizi yanımızda bulduk. Millet bize bakınca kendini gördü, kendi meselelerini gördü aynı zamanda sıkıntılarına çözüm üretecek güçlü irade gördü.



Attığımız adımları bugüne kadar dedikodulara göre belirlemedik. Temel bir kriterimiz vardır; o da Hakka ve halka hizmet etmektir.



Yeni isimlerle, yeni değerlerle, yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim ederken paritmizin emektarlarına vefasızlık göstermeyeceğiz. AK Parti'den güç devşirecek değil, Ak Parti'ye güç katacak, heyecan katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var. Siyaseti kariyer basamağı olarak görenlerle geçmiş tecrübelerimizin ışığında da çok çok iyi biliyoruz.



Kongrelerimizi birer yeniden diriliş yeniden şahlanış vesilesi haline dönüştürmek arzusundayız.