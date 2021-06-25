Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı

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Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, seçimlere yönelik mesajlar verdi. Seçimlerin zamanında yapılacağını tekrarlayan Erdoğan, "Yatıyor kalkıyor 'erken seçim' diyorlar. Erken seçimin tarihi belli, haziran 2023. Boşuna çabalamayın" dedi.

'Seçimlerin 19 yılın ardından ülkenin geldiği seviyeyi 2053 vizyonuna bağlayabilmesi açısından kritik bir dönemeci temsil ettiğini' belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Gençlerimizi gelecekleri konusunda kendilerine destek verecek tek partinin AK Parti olduğuna ikna edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde ise Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar ise şöyle:

"Bugün burada başta Hatay şehir stadımız olmak üzere, barajlarla ve birçok spor tesisleriyle Hatay'ımızı çok da farklı bir hale getirmenin adımlarını atıyoruz.



Şimdi buraya gelirken gördük. Çakılı bir çivi yok. Biz eserlerimizle konuşuruz. Onlar ise sadece laf ederler. Unutmayın, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.



Boru hatlarına bağlı kalmadan doğalgaz kullanmamızı sağlayacak Ertuğrul Gemizi özellikle kış aylarında önemli bir esneklik sağlayacak. BOTAŞ vasıtasıyla ülkemize kazandırdığımız bu yatırımında hayırlı olmasını diliyorum.



Yaklaşık 1,5 yıldır salgınla mücadele ediyoruz. Ülkemiz bu sıkıntılı süreci başarıyla yönetti. Yüksek kapasiteli şehir hastanelerimiz sayesinde salgının zirve yaptığı dönemleri sıkıntısız atlattık.



Suriye polirikası konusunda karşımızdakilerin gerçek niyetlerini görüp ona göre yol çizdik.



Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor, herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz. Çünkü biz bu millete aşkla bağlıyız. Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır.



Ülkemize yönelen her saldırının hedefinde AK Parti olması tesadüf değil. AK Parti ile Türkiye'nin kaderi bütünleşmiştir. Türkiye'yi seven bizi de seviyor, Türkiye'den nefret eden bizden de nefret ediyor."

