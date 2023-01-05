Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''2023 yılı inşallah hayırlara vesile olacaktır. Kuruluşumuzun 21,5 yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğindeyiz.

"SEÇİM TARİHİNİ ÖNE ÇEKEBİLİRİZ''

Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçiminin önemini en iyi siz biliyorsunuz.



''HEPSİNİ ÜST ÜSTE KOYUN, ÜÇLE ÇARPIN, AK PARTİ ÜYE SAYISINA YETİŞEMİYORLAR"

Üye sayımızı 2018'de 10 milyon sınırına çıkardık. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan rakamlara göre 11 milyon 240 bin üyeyle girdik. Bunların hepsini üst üste koyun, yetmedi üçle çarpın, yine de AK Parti üye sayısına yetişemiyor. AK Parti'nin üye sayısı artık cumhuriyet tarihimiz boyunca bir siyasi partinin erişebildiği en yüksek üye rakamıdır.

''TÜRKİYE'NİN FARKI OLUMSUZLUKLARIEN AZA İNDİREBİLMESİ''

Bölgemizdeki her gelişme ister istemez ülkemizi de etkiliyor. Türkiye'nin farkı olumsuzlukları en aza indirebilmesidir.



ŞAM İLE 11 YIL SONRA ÜST DÜZEY TEMAS



Sabah Sayın Putin ile görüştük. Bölgede neler yapabilirizi konuştuk. Rusya-Ukrayna savaşını ele aldık. Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdik. Suriye'deki gelişmeler Rusya-Türkiye-Suriye olarak istihbarat savunma bakanlarımızın Moskova'da bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından dışişleri bakanlarımızı üçlü olarak bir araya getireceğiz.

ESAD İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz bölgedeki sükuneti sağlamak bölgede barışı egemen kılmak. Bugün Sayın Zelenski ile de görüşmem olacak. Putin'le yaptığımız görüşme ve Rusya-Ukrayna ilişkilerini daha yumuşak zemine nasıl oturtabiliriz bunları görüşeceğiz.

''MÜCADELEYİ HİÇ BIRAKMADIK''

Bir yandan ülkemizin büyüme, kalkınma, gelişme seyrini kesintisiz sürdürecek politikaları, diğer yandan da insanımızı hayat pahalılığına ezdirmeyecek tedbirleri uyguladığımız bir yılı geride bıraktık. Sancıların, belirsizliklerin, sıkıntıların üzerimize bir kara bulut gibi çöktüğü günler de oldu ama mücadeleyi hiç bırakmadık. Tercihimizi ülkemizi büyütme yönünde yapmış olmaktan çok çok memnunuz. Pazartesi günkü kabine toplantısının ardından yapacağımız değerlendirmede bu sürecin ekonomik boyutunu ayrıntıyla milletimize anlatacağız.''

