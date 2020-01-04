Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan askerler Çam ve Işık’ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

