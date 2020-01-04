Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Ayhan Çam ve Berkay Işık'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Anadolu Ajansı 04.01.2020 - 12:37| Son Güncelleme : 04.01.2020 - 12:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan askerler Çam ve Işık’ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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