Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, yıldırım düşmesi sonucu oldu. 

Cumhurbaşkanı , şehit Karadağ'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...