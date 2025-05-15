Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Karadağ'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Recep Tayyip Erdoğan
- Pençe Kilit Operasyonu
- Şehit