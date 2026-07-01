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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

01.07.2026 13:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Anadolu Ajansı
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, bugün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olmuştu.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün son yolculuğuna uğurlanacak şehidin ailesine taziyede bulundu.

 

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hilal'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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