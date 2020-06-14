Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran'da İdlib'de teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat'ın ailesine başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı 14.06.2020 - 13:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesinde şehit olan Mağat'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...