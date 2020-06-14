Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran'da İdlib'de teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat'ın ailesine başsağlığı diledi.
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Anadolu Ajansı 14.06.2020 - 13:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesinde şehit olan Mağat'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
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