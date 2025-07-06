Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haberi büyük bir üzüntüyle aldım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 askerin metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük üzüntü yaratan haberin ardından payşatığı mesajında şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım.



Türkiye’nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.



Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum.



Mekânları cennet olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’inin şehit olduğunu duyurmuştu. Diğer askerlerin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

