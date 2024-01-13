Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerin ailelerine taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
MSB duyurdu | Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı: 9 asker şehit oldu

MSB duyurdu | Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı: 9 asker şehit oldu

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Cumhurbaşkanı , Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkna çatışmada olan 9 askerin aileleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez ve İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ile İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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