Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkna çatışmada şehit olan 9 askerin aileleriyle görüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez ve İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ile İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.



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