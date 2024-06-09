Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ı ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı

Cumhurbaşkanı , şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya paylaşımında "Mesleğini icra etmekten; vatanına, milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan, ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın’ı, şehadetinin 7. yılında rahmetle yâd ediyorum. Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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