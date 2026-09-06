Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Topatan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapan emniyet ekiplerinin, korsan taksicilik yaptığını tespit ettikleri bir araca işlem yapmasının ardından araç sürücüsü Ekrem A'nın silahla açtığı ateş sonucu Topatan ağır yaralanmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tören düzenlenmişti. Tören mangası ve sivil trafik polisleri tarafından omuzlarda taşınıp araca konulan Topatan'ın cenazesi, daha sonra Fatih Camisi'ne götürülmüştü.

Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Topatan'ın naaşı Edirnekapı Polis Şehitliği'ne defnedilmişti.