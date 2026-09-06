Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Topatan'ın ailesine başsağlığı mesajı
06.09.2026 13:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Ali Topatan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Topatan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan 5 Eylül'de son yolculuğuna uğurlandı.
Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapan emniyet ekiplerinin, korsan taksicilik yaptığını tespit ettikleri bir araca işlem yapmasının ardından araç sürücüsü Ekrem A'nın silahla açtığı ateş sonucu Topatan ağır yaralanmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.
Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tören düzenlenmişti. Tören mangası ve sivil trafik polisleri tarafından omuzlarda taşınıp araca konulan Topatan'ın cenazesi, daha sonra Fatih Camisi'ne götürülmüştü.
Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Topatan'ın naaşı Edirnekapı Polis Şehitliği'ne defnedilmişti.