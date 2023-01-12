Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sıfır emisyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"20 yıl önceki hedeflerimize ulaşmakla kalmadık, çoğu alanda öne geçtik. Artık dışarıya gıpta ile bakan bir ülke değil, çalışmaları ve başarıları mercek altına alınan bir ülke var. 2023, bu doğrultudaki emek verdiğimiz projelerden sonuçlarını görebileceğimiz bir yıl olacak. Savunma sanayi başarımız bunun örneğidir.

Şimdi gözümüzü 2053'e diktik. 2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz. Yeşil kalkınma omurgası üzerinde inşa ettiğimiz 2053 vizyonumuzu bilim rehberliğinde hayata geçireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başlıklarının tamamı bilim insanlarımıza hitap ediyor.

Kavramları kendi değer dünyalarına göre tanımlayanların, kuralları koyanların gerektiğinde değiştirenlerin, küresel yönetim ve ekonomi sistemini kontrol edenlerin, velhasıl küresel yönetim ve sistemi kontrol edenlerin kendileri dışındaki uyguladıkları çifte standartlar hiç kimsenin moralini bozmasın.

Türkiye çok daha büyük, çok daha geniş bir gönül coğrafyasının insan kalplerinde kök salmış adıdır. Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE Ve Yenilik Atılımı'nda önümüzdeki dönemde gücümüze güç katacak bir hamle olduğuna inanıyorum."