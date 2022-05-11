Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde sığınmacı tartışması, hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

CHP liderinin söylediklerinin yarısının yalan olduğunu söyleyen Erdoğan, ''Çıkmış 'Tayyip Erdoğan Suriye meselesini Birleşmiş Milletler'de (BM) hiç gündeme getirdi mi?' diye soruyor. Bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. Bu adamın neyden haberi var ki?'' dedi.

Enflasyonla mücadele konusunda da önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı, "Sıkıntıları iyi biliyoruz. Halihazırda yaşanan sıkıntıların hiçbiri kalıcı değildir" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Önümüzdeki bir yılı en iyi şekilde değerlendirerek 16. seçim zaferimize hep birlikte ulaşacağız. Elbette her seçim önemlidir, tarihidir, kritiktir. 2002 Kasım seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasıydı. 2007 seçimleri vesayetle mücadelemizle yeni bir safhaya geçmemizi sağlamıştı. 2015 seçimleri ülkemizi yeniden eski günlere döndürmek isteyenlerle hesaplaşma zeminine dönüşmüştü.

2018 seçimleri darbe teşebbüsünün ardından girdiğimiz ilk imtihandı. İnşallah 2023 seçimleri de hem ülkemizin AK Parti hükümetleri döneminde kazanımlarının bir muhasebesi hem de 2053 vizyonumuzun habercisi olarak tarihe nakşedilecektir.

''TÜRKİYE'NİN DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMESİ, 2023'TE YAPILACAK TERCİHE BAĞLI"

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi altyapısı sayesinde pek çok sınamayı başarıyla verdik. 2023 seçimi AK Parti için Tayyip Erdoğan için değil Türkiye için önemlidir. Türkiye'nin gelişmekte olan ülke zincirini kırıp dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi, 2023'te yapılacak tercihe bağlıdır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: BU ADAMIN NEYDEN HABERİ VAR Kİ?

Kılıçdaroğlu muhalefet adına yeni ve daha iddialı hedef ortaya koydu ülkeye eser ve hizmet vermeye değil kavga etmeye geldiğini açıkça söyledi. Bu zatın söylediklerinin yarısı yalan, yanlış. Mesela dün Meclis'te çıkmış 'Tayyip Erdoğan Suriye meselesini Birleşmiş Milletler'de hiç gündeme getirdi mi?' diye soruyor. Eline diline dursun. Defaatle... Bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. Çıkmış Tayyip Erdoğan bu meseleyi Avrupalılarla hiç konuşmadı diyor. Belki yüzlerce binlerce görüşme yaptığımızdan haberi yok. Bu adamın neyden haberi var ki?

''ÜRKEK, KORKAK, ZAVALLI BİRİSİ''

Bu zatın 'Kavga etmeye geliyorum' sözü 'Ya bana katılın ya önümden çekilin' meydan okumasını farklı bir yere koyuyorum. Siyasette mücadele anlamında kavga vardır bizim 40 yılı aşan siyasi hayatımız bununla geçti. Bu FETÖ'cüler bizi, kaldığımız yeri bombalamadılar mı? Biz Atatürk Havalimanı'na geldiğmizde on binler oradaydı, ama bu Bay Kemal tankların arasından FETÖ'cülerin desteğiyle çıkıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir. Daha sonra da utanmadan 'Haberim olsaydı ben de beklerdim' diyor. Orada on binler neyi bekliyor? Sende öyle bir yürek yok.

''MİLLETİN BAŞINA YENİDEN BELA OLMAYA GELİYORLAR''

Bunlar yeniden milletin başına bela olmaya geliyor buna izin vermeyeceğiz. O yılan dillerinin ardındaki gerçek karakterlerini niyetlerini göstererek 20 yıldır hep yaptığımız gibi hep birlikte sandığa gömeceğiz.



''ZANGIR ZANGIR TİTREMEYE BAŞLADILAR''

6 benzemez ittifakı daha seçim gelemden zangır zangır titremeye, sağından solunda dökülmeye başladı. Bunlar Türkiye'yi yeniden tek parti faşizmi utancına geri döndürmek için kavga etmeye geliyor, buna izin vermeyeceğiz.

''ÜLKEMİZDE MUHACİR OLARAK BULUNAN İNSANLARI BU ÜLKEDEN ASLA GERİ İTMEYİZ''



Ülkemizde şu anda muhacir olarak bulunan bu insanları biz ne Bay Kemal'in dedikleri ile ne onun yandaşlarının dedikleri ile bu ülkeden bu görevde olduğumuz sürece asla geri itmeyiz ötelemeyiz.

''BU GÖREVDE OLDUĞUMUZ SÜRECE, SİZ BU KARDEŞLERİMİZİ BU ÜLKEDEN GERİ GÖNDEREMEYECEKSİNİZ"

Kendi tasarruflarıyla, inisiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğu zaman zaten onlar geri döneceklerdir. Biz asla onları Boraltan Köprüsü'nde olduğu gibi silahla, silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz Bay Kemal. Bu görevde olduğumuz sürece Bay Kemal siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Bunu duyan Suriyeli Afgan hepsi gönül huzuru içerisine giriyorlar.

''KÜRESEL EKONOMİDEKİ SARSINTILARIN OLUMSUZLUKLARIYLA YÜZLEŞİYORUZ''



Küresel ekonomideki sarsıntıların olumsuzluklarıyla yüzleşiyoruz. Türkiye uzunca bir süredir döviz kuru ve faiz oranları üzerinden maruz kaldığı bir saldırı ile mücadele etmektedir. Fırsatçıların sebep olduğu dengesiz fiyatlarla milletimiz ciddi bir hayat pahalılığıyla karşı karşıya kalmıştır.

''YAŞADIĞIMIZ SIKINTILARIN HİÇBİRİ ÇÖZÜMSÜZ, KALICI DEĞİLDİR''

Karşımızdaki tablonun insanlarımızın günlük hayatlarında açtığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz. Yaşadığımız sıkıntıların hiçbiri çözümsüz değildir, kalıcı değildir. Ülkemizin asırlık meselelerini nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Kimi şükürsüzlerin kalbi kararmış yeminli ülke düşmanlarının çıkardıkları yaygaraların sebebi milletimizin derdi ile dertlenmek değildir.''