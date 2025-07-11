Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma mesajı: Hayırlara vesile olmasını diliyorum

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DİYECEK?



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV yayınında Erdoğan'ın 12 Temmuz Cumartesi günü AK Parti istişare kampının açılışında tarihi bir konuşma yapacağını söylemişti.



AK Parti kampında ana gündem Terörsüz Türkiye süreci. Bununla birlikte ilgili bakanların sunumları ve soru cevaplarla ekonomi, dış politika, güvenlik gibi başlıklar da masada olacak.



Etkinlik öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan kameraların karşısına geçti.



AK Parti kampında ana gündem Terörsüz Türkiye süreci. Bununla birlikte ilgili bakanların sunumları ve soru cevaplarla ekonomi, dış politika, güvenlik gibi başlıklar da masada olacak.



Etkinlik öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan kameraların karşısına geçti.



Acar "Terörsüz Türkiye sürecinde hangi aşamaya gelindiğine dair bilgilendirmelerimizi parti sözcümüz aracılığıyla zaten birkaç gündür yaptık. Yarın itibarıyla Cumhurbaşkanımız, bu çerçevede nasıl bir yol haritası izlendiği, nasıl bir noktaya varıldığı ve bundan sonra ne olacağıyla alakalı tarihi bir değerlendirme ve perspektifi olacaktır." dedi.



İnan ise, belirleyecekleri yeni dönem yol haritasını hem Türkiye hem de dünyayla paylaşacakları bir kamp olacağını ifade et