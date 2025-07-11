Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma mesajı: Hayırlara vesile olmasını diliyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın silah bırakmasına ilişkin, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin."
Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 11, 2025
Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin. 🇹🇷
GÖZLER YARIN YAPACAĞI KONUŞMADA
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama geride kalırken gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda yapacağı konuşmada.
Kamp 11-13 Temmuz tarihleri arasında milletvekilleri, bakanlar ve genel başkan yardımcılarının katılımıyla gerçekleşecek.
Kampın bu yılki sloganının "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" olarak belirlendiği açıklandı.
Kampın açılış ve kapanış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DİYECEK?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV yayınında Erdoğan'ın 12 Temmuz Cumartesi günü AK Parti istişare kampının açılışında tarihi bir konuşma yapacağını söylemişti.
AK Parti kampında ana gündem Terörsüz Türkiye süreci. Bununla birlikte ilgili bakanların sunumları ve soru cevaplarla ekonomi, dış politika, güvenlik gibi başlıklar da masada olacak.
Etkinlik öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan kameraların karşısına geçti.
AK Parti kampında ana gündem Terörsüz Türkiye süreci. Bununla birlikte ilgili bakanların sunumları ve soru cevaplarla ekonomi, dış politika, güvenlik gibi başlıklar da masada olacak.
Etkinlik öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan kameraların karşısına geçti.
Acar "Terörsüz Türkiye sürecinde hangi aşamaya gelindiğine dair bilgilendirmelerimizi parti sözcümüz aracılığıyla zaten birkaç gündür yaptık. Yarın itibarıyla Cumhurbaşkanımız, bu çerçevede nasıl bir yol haritası izlendiği, nasıl bir noktaya varıldığı ve bundan sonra ne olacağıyla alakalı tarihi bir değerlendirme ve perspektifi olacaktır." dedi.
İnan ise, belirleyecekleri yeni dönem yol haritasını hem Türkiye hem de dünyayla paylaşacakları bir kamp olacağını ifade et
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