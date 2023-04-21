Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır hattındaki askerlere bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği sınır hattı ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek sınır boylarında, ötesinde gerekse içeride verdiğiniz mücadeleleri sürekli hayırla yad ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır hattındaki askerlere bayram mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçik ile bir araya geldi.

Bayram sabahında komandolarla karavanada kahvaltı yapan Akar, daha sonra beraberindeki TSK komuta kademesi ile toplantı yaptı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyi ile sınır hattında görevli birliklerin komutanlarının da katıldığı video telekonferans toplantısında, Erdoğan da telefondan personele hitap etti.

"MÜCADELEYİ HAYIRLA YAD EDİYORUZ"

'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Gerek sınır boylarında, ötesinde gerekse içeride verdiğiniz mücadeleleri sürekli hayırla yad ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza, gazilerimize şifalar diliyorum. Nice bayramlar ve inşallah başarılarla dolu bir gelecek temennisiyle dua ediyorum. Sizleri de saygı, sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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