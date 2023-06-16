Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sisi'ye Türkiye daveti

Türkiye ile Mısır arasında normalleşme süreci devam ediyor.



Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Russia Today Arapça kanalına verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Türkiye’ye davet ettiğini söyledi.

Büyükelçi, "Mısırlıların, Erdoğan’ı Mısır’da görmeyi arzuladıklarını biliyorum. İki Cumhurbaşkanı görüşmenin yerini belirleyecekler. Görüşme Ankara ya da Kahire’de gerçekleşecek.'' dedi.

NTV'nin edindiği bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası tebrik için arayan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi davet etti, Sisi de olumlu yanıt verdi.



Mısır Cumhurbaşkanı'nın Kurban Bayramı'ndan kısa süre sonra Türkiye'ye gelebileceği ifade ediliyor.

PUTİN DE TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Kremlin dış politika danışmanı Yury Ushakov iki liderin ziyaret konusunda anlaştığını açıkladı. Tarih henüz net değil.