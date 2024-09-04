Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümüne ilişkin "Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü mesajı
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı , Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı. 

Erdoğan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları şükranla anladığını belirtti.

Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Sivas Kongresi’nde her türlü imkânsızlık içerisinde azimle birliğini, beraberliğini muhafaza eden Türk milleti, İstiklal Mücadelesini zaferle sonuçlandırmıştır.

İstikbalimizin önemli başlangıç noktalarından biri olan Sivas Kongresi’nde alınan tarihi kararlar, Kurtuluş Savaşı’nın yolunu açtığı gibi, Cumhuriyetimizin istikbaline de yön vermiştir.

Bundan 105 sene evvel Sivas’ta, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Şanlı tarihimizle iftihar eden, kahraman ecdadımızla aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller ülkemizi Yüzyılı hedefine taşıyacaktır.

Bugün biz de adımlarımızı Sivas Kongresi’nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz.

Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum.."

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