Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sivil anayasa çağrısı

Son dakika haberi! Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla depremden etkilenen 11 ilde çalışmalar hızlı bir şekilde başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları söyle:

Bu şehrin her taşında medeniyetin nabzı atıyor. Geçmişte bu şehre ve insanlarına yapılan yanlışlar yapılan zulümler elbette oldu. Eski Diyarbakır Cezaevi bunun şahitlerinden değil mi?

Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 51 yavrumuzu Diyarbakır'da maalesef öldürmediler mi? Şimdi bu Selo nerde? Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit etmediler mi? Yavrularımızın üzerinden arabalarla geçmediler mi?



Bunların derdi Kürt değil, bunlar katil, bunlar terörist. Bu teröristlere 14 Mayıs'ta gerekli dersi vermeye var mıyız? Evlat hasretiyle yanan Diyarbakır annelerine bile tahammül edemeyenlerin insanlıkla ilgisi yoktur.

Derdi Kürt kardeşlerimizin hakkı, hukuku olanın yapacağı iş, silahı bırakıp bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak ortak geleceğimizdeki yerini almaktır. Bunların derdi Diyarbakır olmadı. Kollarına kim girerse onun çıkarı için kendi insanlarına kendi topraklarına silah doğrultana ne denir?

"KANDİL'DEN TALİMAT VERİYORLAR"



Kandil'den bay bay Kemal'i destekleyeceklermiş. Oradan talimat veriyorlar. Benim Kürt kardeşlerimi böyle aldatacaklarını zannediyorlar. Gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye var mıyız? Bunlardan hangisinin kimin ne derdine derman olduğunu gördünüz değil mi?

Bunlar benim Diyarbakır Anneleri'nin yavrularını dağa kaçırmadılar mı? Orada bunları taciz etmediler mi? Bunlara 14 Mayıs'ta tarihi bir ders vermeye var mıyız? Bir de gittiler Diyarbakır'a ve Kürt kardeşlerime en çok eziyet etmiş tek parti faşizminin temsilcisi CHP'nin kurduğu masaya yancı yazıldılar. Bizim tek derdimiz bu ülkedir.

"ÖZGÜR GÜVENLİKLİ TÜRKİYE İSTİYORUZ"

Biz 85 milyonun kardeşlik içinde birlik dirlik ve beraberlik için özgür güvenlikli Türkiye istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bu ülkenin tüm sivil insanlarını kucaklayan yeni, sivil, özgür bir anayasa yapalım. Bu çağrım 85 milyonun tamamınadır.

Ne vesayetin nobranlıklarına ne de terör örgütlerinin alçakça saldırılarına ne ekonomik tuzaklara boyun eğdik.

20 yıl önce bu Diyarbakır neydi, bugün hamdolsun bu Diyarbakır ne? Bu ülkede kimse kökeninden, inancından, dilinden, kültüründen dolayı horlanamaz, ötekileştirilemez. Faili meçhullere, tehdide yer yoktur bu Türkiye'de. Yeni bir dönemin, yeni bir mücadelenin, yeni bir asrın eşiğindeyiz. Cumhuriyetimizin ilk asrını günahıyla sevabıyla geride bırakıyoruz. Artık Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı Diyarbakır'la beraber inşa edeceğiz.

