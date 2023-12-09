Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sokak hayvanlarına ilişkin açıklama: “Artan şikayetlerin farkındayız, çözüme kavuşturacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başıboş sokak hayvanlarına ilişkin konuştu.



Ankara’nın Keçiören ilçesinde, boş bir arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 4’üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz’ın ağır yaralanmasının Türkiye’de herkesin yüreğini dağladığını söyleyen Erdoğan, “Başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanlarımızın haklarını korumanın da görevimiz olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.” dedi.



“Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikayetleri farkındayız.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız.” ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Ankara’nın Keçiören ilçesinde 4’üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, boş arazide köpeklerin saldırısına uğradı. Kafkas Mahallesi’nde yaşanan olayda, küçük Tunahan ağır yaralandı.



Tunahan Yılmaz’ın tedavisi Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’ndeki çocuk yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

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