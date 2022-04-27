Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde İstanbul Mushafı'nın tanıtım programında konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bu eser İslam medeniyetinde bu alanda ekol haline gelmiş 10 farklı dönemin yeniden yorumlanmasıyla hazırlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han'dan günümüze İslam ve Türk coğraflarının kültür, sanat ve edebiyat merkezi olan İstanbul bu alanlarda dünyaya yön vermiştir.

''KUR'AN-I KERİM'İN İLK EMRİ OKU AYETİ, İKİNCİ HATIRLATMASI DA YAZ TELKİNİDİR''



Kur'an-ı Kerim'in ilk emri oku ayeti, ikinci hatırlatması da yaz telkinidir. Rabb'imizin biz kullarına okumayı ve kalemle yazmayı öğretmesinin bir sebebi vardır. Her iki emir insana bilmediğini öğretendir.

''İNTERNETİ, SOSYAL MEDYAYI KULLANMAK HERKESİN HAKKIDIR ŞAYET...''

Tarih farklı medeniyetlerin yükselişine ve düşüşüne şahitlik etmiştir. Dünyanın son birkaç asrına ise Batı medeniyetinin damga vurduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu sürecin kölelikten katliamlara istismara kadar uzanan boyutları vardır. Batı medeniyeti, dünyayı sanatıyla kültürüyle sinemasıyla resmiyle sporuyla modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir. İnterneti, sosyal medyayı kullanmak herkesin hakkıdır herkese kolaylık sağlar şayet bu teknolojik imkanın içeriğini siz üretmiyor dilini ve mesajlarını siz yönetmiyorsanız hak ve kolaylık olarak gördüğünüz şey kısa sürede sizi gönüllü şekilde esir alan bir silaha dönüşür.

''DÜNYA YENİDEN IRKÇILIĞIN YÜKSELİŞE GEÇTİĞİ BİR DÖNEME GİRDİ''



Dünya yeniden ırkçılığın yükselişe geçtiği bir döneme girdi. Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları üzüntü ve kaygı verici.

''HAYSİYETİMİZE SALDIRANA EYVALLAH EDECEK DEĞİLİZ''

Medeniyetimizin zengin birikimini ihya etme kabiliyetimizi harekete geçirerek maruz kaldığımız ön yargıların ithamların dayatmaların hatta saldırıların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz. Devletimizi güçlendirerek ekonomimizi geliştirerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Asıl mesafe kat etmemiz gereken yumuşak güç alanlarını sanatı, kültürü, medyayı, sporu, akademiyi ihmal etmeyeceğiz. Mimarimizi yeni bir yorumla tekrar ihya ettik.

''ÖZGÜN KÜLTÜR VE SANAT İÇERİKLERİMİZLE ŞİMDİ DÜNYAYA AÇILDIK''

Televizyon dizilerinden müziğe kadar geniş bir alanda özgün kültür ve sanat içeriklerimizle şimdi dünyaya açıldık. İstanbul Mushafı'nı da medeniyetimizin bu alandaki inkişafının yeni bir işareti yeni bir sembolü olarak görüyorum.''