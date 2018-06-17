Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 3. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Demirel'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anan Erdoğan, mesajında, "Devlet ve siyaset adamı olarak siyasi tarihimizde derin izler bırakan Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ülkemize katkılarıyla her zaman saygıyla yad edilecektir." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı
Anadolu AjansıTürkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 3. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.