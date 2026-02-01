Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması. "Dinamitlemeye teşebbüs eden altında kalır"

Kabine; ABD-İran gerilimi, Suriye'deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi başlıklarını görüşmek üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına Berat Kandilini ve 2025-2026 yılı eğitim-öğretim döneminin 2’nci yarı yılını kutlayarak başladı.



Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin “Son anlaşmalarla Suriye halkının önünde yeni bir sayfa açılmıştır. Her kim bunu dinamitlemeye teşebbüs ederse bunun altında kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imalat sanayi işletmelerine 100 milyar lira büyüklüğünde finansman paketi müjdesi verdi.



Erdoğan yarın Mısır ve Suudi Arabistan'ı kapsayacak iki günlük bir ziyarette bulunacaklarını açıkladı ve ziyarette Gazze'deki sürecin ve İran'daki gelişmelerin ele alınacağını belirtti.



“DIŞ POLİTİKADAKİ KRİTİK GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ”



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"Göreve gelirken ülkemizi her alanda kalkındıracağımızı, yurdumuzu daha emniyetli, daha huzurlu, daha müreffeh, daha bayındır hâle getireceğimizi, Türkiye’nin itibarını uluslararası alanda artıracağımızı ifade etmiştik. Hangi makamda olursak olalım, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye için aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. Allah’a hamdolsun, milletimize olan ahdimize sadık kalıyoruz. 86 milyonun her bir ferdine hizmetkârlık ediyoruz. Aşkla koşuyor, aşk ile koşan yorulmaz diyoruz.



Son Kabine toplantısından sonra dış politikada Suriye ve İran bağlamında kritik gelişmeleri takip ederken içeride de eser siyasetimizi hız kesmeden sürdürdük.

"AFRİKA İLE İLİŞKİLERİMİZ HER ALANDA GÜÇLENİYOR"

Afrika kıtasıyla ilişkilerimiz hamdolsun her alanda güçleniyor. Kıtadaki büyükelçilik sayısımızı 44'e çıkardık, hedefimiz ise 50. Türk yükleniciler Afrika'da 100 milyar doları bulan 2 binden fazla projeyi üstlenmiş durumda. 2025 yılında kıtayla dış ticaret hacmimiz yüzde 10 artışla 35 milyar dolara yaklaştı. Türk üniversitelerinde kıtanın farklı köşelerinden onbinlerce öğrenci eğitim alıyor. Türkiye mezunları Afrika'nın birçok ülkesinde siyaset, iş dünyası, akademi, sivil topluma her alanda aktif görevler üstleniyor.



“BÖLÜNMÜŞ YOL AĞINI ARTIRACAĞIZ"



30 bin 49 kilometre olan yol ağımızı ilk aşamada 31 bin 250 kilometreye ardından da 38 bin kilometreye çıkaracağız. Yolsuzluklarla yolunu bulanlara rağmen biz milletimiz için yeni yollar inşa etmeye Türkiye'nin yolunu ve ufkunu açmaya sabırla devam edeceğiz.



TURİZMDE 2026 HEDEFİ 68 MİLYAR DOLAR

Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı 2025 yılını enflasyondan ihracata temel ekonomik göstergelerde ümitvar şekilde kapatmıştı. Açıklanan veriler turizmde de yüzlerimizin gülmesine vesile oldu. Türk turizmi 2025 yılını rekorla tamamladı. 2025 yılında turizm gelirimiz yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar doları aştı. Bu rakamla 64 milyar dolarlık hedefimizin üstüne çıktık. Kişi başı gecelik harcamada da rekor kırıldı. 2026 için hedefimiz ise 68 milyar dolar turizm geliri elde etmek.

Ekonomiye dair diğer alanlarda da müspet haberler alıyoruz. Merkez Bankamızın rezervleri 215,6 milyar dolara ulaştı. Hiç şüphesiz bunlar milletçe hepimizi sevindiren, heyecanlandıran gelişmeler. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Her fırsatta millete karamsarlık aşılayan güya ekonomist kılıklı operasyon aparatların bu ülkenin bahtını karartmasına izin vermeyeceğiz.



İMALAT SANAYİNE FİNANSMAN MÜJDESİ



Özellikle iş dünyamızın şunu çok iyi bilmesini isterim. Üretenin, istihdam sağlayanın yanındayız. İmalat sanayimizi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Emek yoğun sektörlerimize yönelik 2026 yılında uygulayacağımız İstihdam Koruma Programı'nda istihdam başına aylık destek vermiştik. Şimdi de imalat sanayi işletmelerimizin finansmana erişimde zorlukları hafifletecek müjdeyi paylaşmak istiyorum. Tüm imalat sanayi işletmelerine açık 100 milyar lira büyüklüğünde finansman paketini devreye alıyoruz. 6 ay ana para ödemesiz, 36 aya kadar vade imkanı olacak. İşletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi verilecek. KOBİ'lerimiz teminat sorunu yaşamadan bu kredi imkanına ulaşabilecek. KOBİ'lerimize KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sağlayacağız. Bu destekler ile imalat sanayimizde finansmana erişim ve finansman maliyetinde önemli kolaylık sağlamış oluyoruz.



SURİYE'DEKİ GELİŞMELER: GELİŞMELERİ DOĞRU OKUYAMAYANLAR ÇUVALLADI



Suriye çok köklü dini, kültürel, tarihi, ticari ve beşeri bağlara sahip olduğumu kardeş ülke. Yıllardır Türkiye'nin Suriye ile niçin bu kadar yakından ilgilendiğini muhalefet çevreleri bir türlü anlayamadı. “Orta doğu bataklığı”, “bize ne Suriye'den” dediler. Suriye ile Türkiye'nin güvenliğinin iç içe geçtiğini görmediler. Suriye'deki gelişmeleri doğru okuyamayanlar bugün de söylem üretmeye devam ediyorlar maalesef.



Buna son 3 haftada bir kez daha şahitlik ettik. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere Suriye'deki hadiselere ideoloji taassupla bakanlar yine çuvalladı ve kardeşlik sınavından sıfırı çekti. Siyasi hesap yaparak bir kez daha sıfırda kaldılar. Türkiye Suriye ile ilgili her türlü insani yardımda bulunuyorken gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapıyorken “Kürt düşmanı” gibi çirkin ifadelerle ülkemize iftira attılar. Biz bölgemizin her karışında barıştan, huzurdan, istikrardan, uzlaşmadan, toplumlararası kucaklaşmadan yanayız. Sınırlarımızın ötesinde yangın, çatışma, savaş varsa burada kendimizi güvende hissetmemizin mümkün olmadığını biliyoruz.

"SURİYE HALKININ ÖNÜNDE YENİ BİR SAYFA AÇILDI"



Yanı başımızda sürekli istikrarsızlıkla boğuşan değil Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Hıristiyan fark etmeksizin Suriye halkının tüm kesimlerinin barış içinde yaşadığı komşu görmek istiyoruz. Bütün mücadelemiz önce Suriye'de ardından diğer çatışma bölgelerinde bunun sağlanmasına yöneliktir. Suriye'nin kuzeyinde kan dökülmeden tek ordu, tek devlet, tek Suriye temelinde çözülmesi çok önemlidir. Suriye hükümetiyle SDG denilen yapı arasında varılan anlaşmaları bu zaviyeden değerlendiriyoruz. Son anlaşmalarla Suriye halkının önünde yeni bir sayfa açılmıştır. Temennimiz bu yeni sayfanın çatışma ile değil huzur, barış, kalkınma ve refahla durdurulmasıdır. Her kim bunu dinamitlemeye teşebbüs ederse açık ve net söylüyorum, bunun altında kalacaktır.

İpe un serme, ayak direme, oyalama gibi ucuz hesaplara başvurulmadan anlaşmanın ruhuna uygun bir şekilde hayata geçirilmesini umut ediyoruz. Türkiye gerilime yatırım yapan bütün kan tüccarlarının karşısında kararlılıkla duracaktır. Hangi kökenden, mezhepten, inançtan olursak olalım bizler komşuyuz.

“KARDEŞLİĞİMİZİ KUNDAKLAMAYA ÇALIŞANLARI ARAMIZA ALMAYACAĞIZ”



Kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenleri aramıza almayacağız. Husumeti körükleyenleri aramıza almayacağız, Pusuda bekleyenleri, kardeşliğimizi kundaklamaya çalışan fitne tüccarlarını aramıza almayacağız.



MISIR VE SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETLERİ



Yarın Mısır ve Suudi Arabistan'ı kapsayan iki günlük bir yolculuğa çıkıyoruz. İkili ilişkilerimiz yanında bölgemizdeki sıcak gelişmeleri ele alacağız. Gazze'nin inşasında hangi ortak adımları atabiliriz, İran krizinin tırmanması için hangi adımları atabiliriz bunları ele alacağız.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER EL ALINACAKTIR



İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerine ilişkin açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Şubat 2026 tarihinde Suudi Arabistan’ı, 4 Şubat 2026 tarihinde ise Mısır’ı ziyaret edeceğini kaydeden Duran, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın davetine icabetle Riyad’da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacaktır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Riyad’ı ziyaretinin ardından 4 Şubat 2026 tarihinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi’nin davetine icabetle, Kahire’de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi ikinci toplantısına katılacağı belirtildi. Erdoğan'ın ziyarette Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eşbaşkanlık edeceği de kaydedildi.

Duran, Mısır ziyareti kapsamında ikili gündemlerin ele alınmasının yanı sıra, Filistin başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu’na da iştirak etmeleri planlanmaktadır” denildi.